Conférence de Paris : Un milliard de dollars mobilisé pour soutenir le Liban et son armée

XALIMANEWS-Lors d’une conférence internationale à Paris, la communauté mondiale a réagi à la crise au Liban en mobilisant des fonds considérables.

La journée de mercredi a été marquée par des affrontements violents entre le Hezbollah et l’armée israélienne au Liban. Ces combats au sol et les échanges de tirs ont atteint une intensité sans précédent depuis le début du conflit ouvert le 23 septembre. Selon RFI qui cite le Hezbollah, l’armée israélienne aurait subi des pertes importantes, avec 70 soldats tués et 600 blessés depuis le début des hostilités.

Lors de la conférence internationale à Paris, la communauté internationale a mobilisé des fonds significatifs pour le Liban, avec 800 millions de dollars alloués à l’aide humanitaire et 200 millions pour soutenir l’armée libanaise, a rapporté Radio France Internationale. Cette réponse internationale reflète l’urgence de la situation et les besoins croissants dans la région en raison des combats.