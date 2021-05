En plus du ministre porte-parole du gouvernement Oumar Guèye, les ministres de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall et de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion Dame Diop aborderont le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes. Evidemment, Oumar Guèye sera aussi sollicité avec la polémique née du projet de découpage de Dakar qui charrie beaucoup de controverses.

