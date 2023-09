XALIMANEWS: Le comité d’initiative pour l’érection du mémorial musée ‘’Le Joola’’, organise, mercredi, à 11 heures, à la place du Souvenir, à Dakar, une conférence de presse pour »faire le point sur l’ensemble des dossiers liés au naufrage », annonce un communiqué transmis à l’APS. Le comité, »à travers les orphelins du Joola, fera non seulement, le point sur l’ensemble des dossiers liés au naufrage, mais aussi, la présentation du programme de commémoration du 28ème anniversaire » du naufrage du navire, prévu le 26 septembre prochain, précise la même source. Elle rappelle que le comité d’initiative regroupe les associations sénégalaises et françaises des familles de victimes du naufrage du bateau « Le Joola », notamment l’association nationale des familles des victimes, le collectif des familles des victimes, etc. Le bateau »Le Joola » qui assurait la liaison maritime Ziguinchor-Dakar a fait naufrage le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes faisant 1863 morts et 64 rescapés, selon un bilan des autorités sénégalaises

