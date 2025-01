Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP) : le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la première édition en plaidant vers une refondation de l’administration pour instaurer une gouvernance moderne et efficace

XALIMANEWS-Ce lundi 20 janvier 2025, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a presidé la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP), au CICAD. Lors de cet événement, le chef de l’État a plaidé vers une refondation de l’Administration Sénégalaise dans l’objectif d’instaurer une Gouvernance Moderne et Efficace.

Son Excellence le Président de la République a présidé ce lundi 20 janvier 2025 la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP). Cet événement inédit, qui s’est tenu au CICAD, a rassemblé les structures publiques et parapubliques autour du Chef de l’État, du Premier Ministre et de son Gouvernement pour réfléchir à la refondation de notre Administration.

Cette rencontre intervient dans un contexte où l’État fait face à des défis budgétaires, financiers et organisationnels, nécessitant une réinvention de la gouvernance publique et une Administration républicaine à repenser pour mieux répondre aux enjeux actuels. Il convient de noter que le secteur parapublic est hypertrophié et souvent coûteux, appelant à une rationalisation de ses missions pour mieux servir l’intérêt général.

Dans son discours d’ouverture, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé la Vision Sénégal 2050, boussole de l’action publique, articulée autour de quatre axes : une économie compétitive et créatrice d’emplois, un aménagement durable des territoires, un capital humain et justice sociale, et enfin une bonne gouvernance avec un engagement panafricain.

Le Chef de l’État a également souligné l’importance de renforcer l’efficacité de l’action publique, de consolider la solidarité gouvernementale et de veiller à la primauté de l’intérêt général, tout en s’appuyant sur une Administration modernisée proche des citoyens.

Par ailleurs, le Président Faye a appelé au respect de la hiérarchie gouvernementale comme condition essentielle d’une bonne gouvernance ainsi qu’à la lutte contre la corruption, exigeant loyauté, intégrité et transparence de tous les agents publics.

En mettant en avant la supervision accrue du secteur parapublic et la redéfinition de ses missions pour mieux servir la Nation, le Chef de l’État a invité chaque cadre dirigeant à œuvrer pour une gouvernance axée sur des solutions et des résultats. Il a réaffirmé que la refondation de l’Administration sénégalaise est un pilier déterminant pour concrétiser la Vision Sénégal 2050 et répondre aux aspirations légitimes des citoyens.