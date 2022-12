« 1000 milliards ont été mis sur la table, comme le rappelle mes prédécesseurs, pour lutter contre la mort. Pendant que ces 1000 millliards ont été destinés à la lutte contre la mort, certains ministres se sont servis, comme de vulgaires malfrats. Mais cela ne nous étonne pas, de ce régime avec ce président qui avait juré la main sur la constitution, qu’il n’allait pas nommer son frère par decret et quelques mois après, s’est dédit et a nommé son frère qui a fait un massacre sur les contrats des ressources naturelles de ce pays. Au lieu de demander tout de suite l’auto-saisine du procureur de la république, il essaie de gagner du temps, comme à son habitude pour essayer de divertir. » A-t-il declaré, avant d’enfoncer, « Depuis 2012, il (le président) fait une adresse à la nation, maintenant c’est à la nation de lui adresser ce qu’il pense de sa gestion. Donc nous invitons tous nos compatriotes, nous invitons tous les sénégalais, sur le territoire national et de la Diaspora, de faire ce concert des casseroles, pour rappeler au president que s’il est là, c’est parce que les Sénégalais l’ont voulu et maintenant les Sénégalais veulent plus de lui et qu’il est temps qu’il s’en aille avec son regime. »

