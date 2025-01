Conflit au sein de WAE : Le pré-rapport de l’expert judiciaire contredit le rapport du rapport du cabinet Mazars

XALIMANEWS-L’expert judiciaire chargé de la contre-expertise dans l’affaire Samuel Sarr a transmis son pré-rapport, lequel a été communiqué aux avocats des parties pour qu’ils puissent formuler leurs observations. Une fois cette étape achevée, il soumettra son rapport définitif au magistrat instructeur.

Dans son pré-rapport, l’expert s’écarte totalement des conclusions établies par le cabinet Mazars. Il conclut en ces termes : « En dehors des opérations et transactions qui n’ont pas été effectuées et enregistrées sur le plan comptable selon les bonnes règles et pratiques, sans qu’elles n’aient, au final, d’impact financier négatif pour WAE, et au regard de la règle comptable de la prééminence de la réalité sur l’apparence, je n’ai aucune exception à formuler concernant l’état des flux financiers, charges, avantages, biens et services à recenser en anomalies », rapporte Libération.

Pour rappel, Samuel Sarr avait été placé sous mandat de dépôt le 28 novembre dernier par le juge du 7e cabinet, qui avait pris le relais de son collègue du 2e cabinet, empêché. La plainte avait été déposée par Moustapha Ndiaye, actionnaire à hauteur de 15 % de West African Energy (WAE) et président du conseil d’administration de la société. Celle-ci s’appuyait sur un rapport du cabinet Mazars de Taibou Mbaye et portait sur des accusations d’abus de biens sociaux à hauteur de 8 milliards de FCFA.