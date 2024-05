Conflit entre coépouses à Thiès : C. Barry risque une peine de prison ferme

XALIMANEWS-C. Barry est poursuivie pour violences et blessures volontaires, accusée d’avoir utilisé une lame de rasoir pour lacérer le sein de sa coépouse. Si le juge du tribunal d’instance de Thiès suit la demande du procureur de la République, elle risque une condamnation à deux mois de prison ferme.

Les événements se sont déroulés à Thiès, comme rapporté par nos confrères du journal L’Observateur. Une dispute ordinaire entre les deux femmes a dégénéré en altercation physique, avant d’être interrompue par des tiers. Alors que C. Faye était assise devant la porte de sa chambre en train d’allaiter son bébé, sa coépouse, C. Barry, l’a attaquée avec une lame de rasoir. Pour se défendre, C. Faye a été contrainte de jeter son bébé, subissant une blessure au sein infligée par C. Barry, relate le quotidien.

Après avoir été conduite à l’hôpital, C. Faye a utilisé son certificat médical pour porter plainte contre C. Barry auprès de la police. Cette dernière a été arrêtée, inculpée pour violences et blessures volontaires, puis placée sous mandat de dépôt. Bien qu’elle ait admis les faits, C. Barry a affirmé que c’est la plaignante qui l’avait accusée de vol et insultée.

Cependant, la partie civile a souligné que sa coépouse avait proféré des insultes à son encontre et que sa réaction était due à cette provocation. Convaincu que l’accusée avait prémédité son acte, le ministère public a requis une peine de deux mois de prison ferme. L’affaire a été mise en délibéré pour le 13 mai 2024.