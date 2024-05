Conflit Israélo-palestinien : « Achevez-les » a écrit sur un obus une ex-candidate à l’élection présidentielle américaine

XALIMANEWS-En Israël, l’ancienne candidate à la présidence des États-Unis Nikki Haley a écrit « Achevez-les » sur un obus israélien lors d’une visite dans le nord du pays, près de la frontière libanaise.

Selon France24, les deux mots écrits en anglais ont déclenché une tempête de réactions. L’ex-candidate républicaine à l’élection présidentielle américaine, Nikki Haley, a écrit « Finish them! » (« Achevez-les ») sur un obus israélien lors d’un déplacement dans le nord d’Israël, près de la frontière libanais.

La photo a été publiée mardi 28 mai sur X par un parlementaire israélien, le député Danny Danon, ancien ambassadeur à l’ONU, qui accompagnait Nikki Haley, elle aussi ex-ambassadrice aux Nations unies, lors de ce déplacement près de la frontière nord avec le Liban. « ‘Achevez-les’, c’est ce que mon amie l’ancienne ambassadrice a écrit », a déclaré Danny Danon dans la légende de la photo montrant l’ancienne candidate républicaine agenouillée, un marqueur à la main et en train d’écrire sur un obus. Et sur l’obus sont également on peut lire : « L’Amérique aime Israël », rapporte le média français.