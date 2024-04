Conflit Israélo-palestinien-Attaque iranienne sur Israël : accusé par sa population d’avoir aidé l’Etat hébreu, le gouvernement jordanien se justifie

XALIMANEWS-Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril durant l’attaque iranienne sur Israël , la Jordanie a abattu des dizaines de missiles et de drones iraniens traversant son espace aérien, dans le cadre d’une directive commune américaine. Une aide à l’État hébreu qui a provoqué l’ire de certains Jordaniens, qui accusent le gouvernement d’être pro-Israël

Pour se justifier, la Jordanie a admis que ses forces armées avaient affronté un certain nombre « d’objets volants » samedi soir, après leur entrée dans son espace aérien, rapporte Radio France internationale.

Selon toujours le média français, cette reconnaissance a provoqué la colère de nombreux Jordaniens, qui considèrent le fait que la Jordanie abat des cibles iraniennes, comme « une participation à la défense d’Israël et de ses intérêts », comme le disent Omar et Nour, deux habitants d’Amman dont les propos sont relayés par RFi. « La Jordanie était censée laisser passer les missiles iraniens, parce qu’ils visent notre ennemi et l’ennemi de tous les Arabes », estime Omar. « L’intervention de la Jordanie signifie qu’elle a participé à la défense d’Israël, tout comme l’Amérique et la Grande-Bretagne, et c’est une honte pour nous », rétorque Nour.

De son côté Hussein Al-Momani, craint qu’une intervention jordanienne dans la frappe iranienne contre Israël ne conduise à une confrontation militaire avec les puissances régionales. Et ce même si les autorités jordaniennes ont justifié que leur réponse aux missiles et avions iraniens visait avant tout à protéger les Jordaniens, ainsi que la souveraineté de son espace aérien.