Conflit Israélo-palestinien : des extrémistes de l’État hébreu ont tenté de bloquer l’entrée de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza

XALIMANEWS-Alors que la communauté internationale est en émoi et se mobilise pour apporter de l’aide humanitaire à Gaza, des extremistes israéliens s’opposent à cet acheminement de l’aide humanita

Selon RFI, ils sont 68% d’extrémistes, selon un récent sondage, à être opposés à l’acheminement de cette aide. Ils ont même tenu à manifester devant des points de passage pour tenter de bloquer des camions en route pour Gaza. Une cinquantaine, drapeau israélien à la main, ils manifester dans le calme devant le point de passage de Nitzana entre Israël et l’Égypte, rapporté Radio France internationale. Dans cette zone désertique militarisée, le média français rapporte que plus de trente camions d’aide humanitaire à destination de Gaza attendaient d’être contrôlés. Les manifestants, beaucoup de nationalistes religieux, tentaient de bloquer leur passage.

« Toute cette aide alimentaire qui doit aller à Gaza c’est pour le Hamas. Ça les renforce. Les enfants de Gaza n’en verront pas la couleur. Et est-ce qu’ils sont vraiment des enfants ? Pour moi, ce ne sont pas des enfants. Ils seront dans quelques années des futurs combattants du Hamas, qui voudront nous combattre. » A lâché Uri Adler qui vient d’une colonie de Cisjordanie occupée. Même son de cloche chez Roie, un militant radical de 21 ans, qui s’en réjouit même : « Je pense que c’est très bien ces images. Plus il y en aura, plus on se rapprochera de la victoire sur les Gazaouis et de la fin de cette guerre. Et plus Israël sera en sécurité. Parce que lorsque nos ennemis verront ces images, ils sauront à quoi s’attendre, s’ils veulent commettre un nouvel holocauste sur la terre d’Israël. » Les manifestations se font sous l’œil impassible de la police israélienne. Pour le média français, les extrémistes s’ils ne bloquent pas complètement les camions, ils ralentissent le processus de contrôle déjà interminable pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza