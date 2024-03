Conflit Israélo-palestinien : témoignage d’un Gazaoui sur les exactions de l’armée israélienne, « Ils me mettaient tout nu, pieds et poings liés. Ils me frappaient dans les parties intimes »

XALIMANEWS-Dans un reportage réalisé par Radio France Internationale, les habitants de Gaza témoignent de la cruauté dont fait montre les soldats israéliens quand ils sont arrêtés. Bahaa Abu Rubka raconte le calvaire subi devant les militaires de l’État Hébreu.

Selon RFI qui reprend les informations de l’armée israélienne, ils sont des centaines, voire des milliers de Gazaouis détenus actuellement détenus dans une base de l’armée israélienne, accusés initialement d’appartenir au Hamas et dont certains ont finalement été relâchés.

Bahaa Abu Rukba a 24 ans et l’un deux. Il est secouriste au Croissant-Rouge palestinien à Gaza. En décembre dernier, il a été arrêté par l’armée israélienne dans le nord de l’enclave. Il passe vingt-et-un jours en détention.

« Je vous jure que j’ai l’impression d’avoir passé vingt-et-un ans en prison, à cause de la torture. Je ne sais même pas où j’étais, sur une base militaire, je crois. Mais pas une fois, je n’ai vu la lumière du jour », raconte-t-il dans ses propos relayés par RFI. Durant sa détention, Bahaa enchaîne les interrogatoires : « On passait jusqu’à 21 heures à genoux, chaque jour. Ils nous ont fait subir des choses inimaginables. Ils me disaient : « Tu es membre du Hamas ! » Je répondais que je travaillais pour une organisation humanitaire. Ils ne m’ont pas cru, et m’ont soumis à la torture. Ils me mettaient tout nu, pieds et poings liés. Ils me frappaient dans les parties intimes. Je vous passe les détails, mais j’ai subi des traitements humiliants et dégradants. Il y avait même une soldate qui me giflait. »

Le jeune homme affirme qu’il a été torturé et qu’il a été privé de sommeil et de nourriture. « Ils nous donnaient une boîte de thon pour cent détenus, un concombre et un peu de pain le soir. Même pas assez pour un oiseau. Ils nous ont dit : « On n’est pas là pour vous nourrir, mais pour vous maintenir en vie, et continuer de vous torturer. » Ils nous ont menacés de nous amputer, ou encore de prélever nos organes. » A ajouté Bahaa, qui après trois semaines de calvaire, fut relâché et renvoyé dans le sud de la bande de Gaza. Il travaille de nouveau comme sauveteur secouriste au Croissant-Rouge palestinien.