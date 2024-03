Conflit Israélo-palestinien : Une première cargaison d’aide humanitaire arrive à Gaza par la mer

XALIMANEWS-Une première cargaison d’aide humanitaire est arrivée par la mer dans la bande de Gaza, ce vendredi 15 mars, a rapporté RFI..

D’après le média français, il a fallu plusieurs jours pour acheminer quelque 200 tonnes de vivre dans l’enclave palestinienne. Ce qui semble très peu au regard des besoins immenses des 2,3 millions de Gazaouis menacés de famine, ajouté la source. Cependant, les ONG comme les États impliqués dans cet effort humanitaire ne comptent pas en rester là.

Une odyssée de 370 kilomètres, entre l’île de Chypre et la bande de Gaza. Le navire Open Arms, de l’ONG espagnole du même nom, a bravé 370 Km de mer durant 4 jours en inaugurant le « corridor maritime », comme annoncé la semaine dernière par la Commission européenne. Dès son arrivée à proximité du rivage de Gaza, ce vendredi, les opérations ont débuté pour décharger les 200 tonnes d’aide humanitaire transportées sur une barge, tractées par le navire.

Un second navire d’aide humanitaire serait déjà en cours de chargement d’après RFI, dans le port de Larnaca, à Chypre. Cependant, de l’avis de tous les acteurs du domaine humanitaire, on est encore très loin d’un dispositif permettant d’avoir un impact réel sur l’approvisionnement de la population palestinienne de l’enclave.

Update from Gaza? WCK is offloading almost 200 tons of rice, flour, proteins & more that arrived by sea earlier today. At the same time this shipment is transported ashore, our second vessel is preparing to set sail from Cyprus with hundreds more tons of food. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/cHacgMJQ6c