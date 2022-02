La Russie a lancé son offensive en Ukraine le 24 février, affirmant qu’il s’agissait de la seule option restante pour éviter d’être menacée par l’OTAN depuis le territoire ukrainien. Le président Vladimir Poutine a déclaré que l’objectif était la démilitarisation et la « dénazification » de l’Ukraine, mais Kiev maintient que l’attaque était injustifiée et non provoquée. La Chine, l’allié le plus proche de la Corée du Nord, a également pointé du doigt Washington et ses alliés ces derniers jours, les accusant d’ »exagérer » la situation et de « verser de l’huile sur les flammes » en Ukraine.

