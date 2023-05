Loin de s’en tenir-là, la propriétaire de l’institut Sweet beauty toujours sur interpellation du président de la Chambre criminelle a également souligné que les clients, lors de leur séance de massage, portaient une tenue jetable et les masseuses un pantalon de couleur verte et une chemise comme celle des médecins. « Est-il vrai que la plupart de vos clients demandent à être massé par Adji Sarr dont Ousmane Sonko », relance le juge Cheikh Issa Ndiaye. « Je n’ai jamais dit qu’Ousmane Sonko préférait être massé par Adji Sarr. Si c’est le cas, citez-moi le paragraphe où je l’ai dit dans le procès-verbal. Ensuite, je ne pouvais pas cautionner que les clients choisissent eux-mêmes leurs masseuses car, il est de mon devoir de refuser cela pour ne pas exposer mes employés ». Interpellée sur ses déclarations dans le procès-verbal notamment quand elle disait avoir un jour surpris Adji Sarr assis sur les cuisses d’un client, elle a répondu par la confirmation tout en précisant avoir pris des sanctions contre elle. « Oui c’est moi qui l’ai dit. Quand je l’ai trouvé dans cette position, je lui ai dit qu’elle ne va plus travailler pour moi et qu’elle devait quitter l’institut avec le client en question. C’est la première fois que je l’ai renvoyée».

