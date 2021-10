XALIMANEWS: « S’il y a escalade, c’est que Ousmane Sonko l’aura voulue. Ce serait un crime prémédité » dixit Doudou Ka, DG de AIDB et responsable politique D’APR à Ziguinchor. C’est encore du Ousmane Sonko tout fait. Je suis à Ziguinchor depuis quelques jours dans le cadre de mes activités politiques et sociales. En chemin, on m’a appelé pour me dire que M. Ousmane Sonko n’a rien trouvé pour se faire la publicité que de venir vers 17 heures prétendre faire une rencontre politique devant mon domicile à Boucotte. Ce n’est même pas à côté, ni à gauche ou à droite, mais devant ma domicile.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy