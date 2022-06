Les 7 laquais du Conseil Constitutionnel ont choisi la fraude, la soumission et le déshonneur, en lieu et place du Droit. Leurs noms seront à jamais gravés dans les annales de l’une des plus grandes forfaitures de l’histoire politique du Sénégal ; et l’opprobre sera jeté définitivement sur leurs familles.

Pour ne pas répondre à cette question simple qui conditionnait la recevabilité de la liste nationale de la coalition YEWWI et qui a été tranchée de manière claire, nette et précise par la jurisprudence ALE LO de 2001, le Conseil Constitutionnel s’est totalement débiné. En effet, dans sa décision n°1/E/2001 en date du 23 mars 2001, le Conseil Constitutionnel avait précisé « que le caractère complet ou incomplet des listes de candidature devait être apprécié à la date de leur dépôt » . Un raisonnement juridique rigoureux amenait inéluctablement le Conseil Constitutionnel à confirmer sa propre jurisprudence ALE LO et à conclure que la présence d’un doublon sur une même liste n’affectait nullement le caractère complet de ladite liste, qui est apprécié, au moment du dépôt. Une telle analyse aurait eu donc pour conséquence de déclarer la liste nationale de YEWWI parfaitement recevable, et de considérer la décision du ministre de l’intérieur, la jugeant irrecevable (incomplète), mal fondée.

