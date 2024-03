Conseil des ministres : Adoption du projet de décret relatif au financement de l’éditeur public national de la communication audiovisuelle

XALIMANEWS- Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret relatif au financement de l’éditeur public national de la communication audiovisuelle (RTS).



Le chef de l’Etat a indiqué, ce mercredi en Conseil des ministres, la nécessité de veiller au développement des entreprises de presse publiques (RTS, SN APS, SOLEIL) en leur assurant un financement adéquat.



« Le chef de l’Etat a signalé la nécessité de veiller au développement des entreprises de presse publiques (RTS, SN APS, SOLEIL) et d’assurer un financement adéquat à travers une redevance encadrée par une réglementation spécifique, en rapport avec la réorganisation du marché de la publicité », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.



Le communiqué souligne qu’à la faveur de l’audience qu’il a accordé le lundi 18 mars 2024 à la délégation du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), le président de la République a demandé au gouvernement de « veiller au respect des dispositions du Code de la Presse en renforçant la professionnalisation du secteur ainsi que la modernisation soutenue des entreprises de Presse ».

A ce titre, le chef de l’Etat a demandé au gouvernement, notamment aux Ministres chargés la Communication et des Finances de « renforcer les ressources allouées au Fonds d’Appui pour le Développement de la Presse et d’engager sans délais, les voies et moyens d’appliquer un régime fiscal adapté aux entreprises de presse, en plus de l’effacement des dettes fiscales de ces dernières pour la période antérieure au 31 décembre 2023 ».

Macky Sall a également souligné l’urgence d’un traitement adéquat des redevances dues à l’ARTP, la nécessité d’actualiser le modèle économique de la TNT et d’assurer la viabilité financière et le développement des activités techniques de Télédiffusion Sénégal (TDS SA).

Enfin, il a indiqué, au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, « l’impératif de bâtir avec les acteurs des médias, une Stratégie nationale de Communication (SNC) consensuelle, conforme à la marche résolue du Sénégal vers l’émergence à l’horizon 2035 », rapporte le communiqué.