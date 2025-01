Conseil des ministres: Diomaye opère des changements à la tête de plusieurs ambassades du Sénégal

XALIMANEWS: Le Sénégal a opéré mercredi des changements à la tête de plusieurs de ses représentations diplomatiques, notamment en France, en Russie en Algérie et dans certains des pays de sous-région ouest africaine.

Ces changements ont été annoncés dans le communiqué du Conseil des ministres tenu au palais de la République en présence du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.

C’est ainsi que Baye Moctar Diop, conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, jusque-là ambassadeur du Sénégal en Belgique a été nommé à la tête de l’ambassade du Sénégal en France en remplacement d’El Hadji Magatte Sèye.

M. Sèye, conseiller des Affaires étrangères principal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pésident de la République islamique de Mauritanie. Il remplace Birame Mbagnick Diagne.

De son côté, Serigne Dièye, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur, directeur de Cabinet du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a été désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Marcelo Rebelo De Sousa, président de la République portugaise, en remplacement de Fatoumata Binetou Rassoul Correa.

Mariame Sy, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur du Sénégal en Espagne, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Adama Barrow, président de la République de Gambie, en remplacement de Bassirou Sène, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Mbaba Coura Ndiaye, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Abdelmadjid TEBBOUNE, président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, en remplacement de Serigne Dièye.

Amadou Ndéné Ndoye, conseiller des Affaires étrangères principal, jusque-là, ministre-conseiller à l’ambassade du Sénégal à New Dehli, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de John Dramani Mahama, le président de la République du Ghana, en remplacement d’Aboubacar Sadikh Barry.

Stéphan Sylvain Sambou, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur, Directeur Afrique et Union Africaine au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, en remplacement du Général Jean-Baptiste Tine.

Ousmane Diop, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur, Directeur Asie, Pacifique, Moyen-Orient au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo, en remplacement de Abou LO.

Djibril Fofana, chancelier des Affaires étrangères principal pour sa part hérite du poste de Consul général du Sénégal à Milan dirigé jusque-là par Mamadou lamine Diouf.