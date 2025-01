Conseil des ministres : les décisions phares

XALIMANEWS-Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé, ce mercredi 22 janvier 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres au Palais de la République. Voici les quatre points majeurs annoncés par le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, à l’issue de cette réunion.

Le Président de la République a souligné l’importance de moderniser et de numériser l’administration publique pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Il a salué l’organisation de la première conférence des administrateurs et managers publics, une initiative visant à réfléchir sur des solutions pour rendre l’administration plus performante et accessible. Selon Bassirou Diomaye Faye, la réforme de la fonction publique est une priorité. Cette refonte passe par une gestion transparente et performante, la mise en place de contrats de performance pour les entreprises publiques, et la digitalisation des services publics afin de faciliter l’accès à des démarches rapides et fiables à l’échelle nationale.

Le Président a ensuite insisté sur le rôle crucial du secteur privé dans la création d’emplois et la croissance économique. Il souhaite transformer ce secteur en un véritable levier de développement en collaborant avec les industriels et investisseurs pour élaborer une politique économique adaptée. Dans cette optique, le forum « Invest in Sénégal », prévu en avril 2025, mettra en avant le pays comme une destination privilégiée pour les investissements. L’objectif est d’attirer 5600 milliards de francs CFA entre 2025 et 2029 afin de financer des projets ayant un impact direct sur la vie des Sénégalais.

La relance du secteur touristique, considéré comme un moteur clé de l’économie sénégalaise, constitue un autre axe stratégique. Bassirou Diomaye Faye vise la création de 500 000 emplois d’ici 2050 en valorisant le patrimoine naturel et culturel du pays. Il prévoit également de promouvoir les destinations touristiques sénégalaises auprès des visiteurs étrangers et de renforcer la sécurité dans les zones touristiques par le biais de la police touristique. Une réunion interministérielle est prévue prochainement pour identifier les actions prioritaires en faveur de ce secteur stratégique.

Enfin, le Président a abordé la nécessité de moderniser les marchés et espaces commerciaux, souvent exposés à des incendies et des conditions d’insécurité. Il a demandé une révision du Programme de modernisation des marchés pour renforcer leur sécurité et leur efficacité. Par ailleurs, des efforts seront déployés pour optimiser l’utilisation du Centre des expositions de Diamniadio et moderniser le CICES, afin de les rendre plus performants et rentables.