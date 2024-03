Conseil des ministres : les instructions de Macky Sall pour preparer la transition présidentielle

XALIMANEWS-Le président Macky Sall a encouragé le gouvernement à se préparer pour la passation de pouvoir et a félicité Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le nouveau président élu dès le premier tour.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au gouvernement et aux secrétaires généraux de préparer les dossiers nécessaires à cette transition.

”En vue de l’installation dans les meilleures conditions du nouveau président de la République élu, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement, au ministre Secrétaire général de la Présidence de la République et au ministre Secrétaire général du Gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises pour assurer, notamment, la préparation des dossiers de passation de pouvoirs”, lit-on dans le communiqué.

Le chef de l’État a également salué le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, félicitant le a félicité le ministre de l’Intérieur, l’administration territoriale, l’administration électorale, la CENA (Commission électorale nationale autoanime) ainsi que les forces de défense et de sécurité ”dont l’engagement et le travail de qualité ont permis la tenue du scrutin dans le calme et la sérénité”.

Le président a souligné la forte participation des électeurs et la transparence du scrutin, soulignant ainsi le respect de l’État de droit au Sénégal.