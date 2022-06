Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté : -Le Projet de loi de règlement pour l’année 2021. -Le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Service géologique national du Sénégal (SGNS). Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy