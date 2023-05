Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté : ? le projet de décret portant organisation du Ministère du Tourisme et des Loisirs ; ? le projet de décret fixant les modalités de coopération des collectivités territoriales ; ? le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Projet Mobilier national.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy