? le projet de décret portant organisation du Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions; ? le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole supérieure d’Economie appliquée ; ? le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Comité National de Suivi du Contenu local (CNSCL) dans le secteur des Hydrocarbures et des Mines ; ? le projet de décret fixant les modalités d’alimentation et de fonctionnement du Fonds d’Appui au Développement du Contenu local dans les secteurs des hydrocarbures et des mines; ? le projet de décret fixant les modalités de la fourniture locale, des biens et services dans le secteur minier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy