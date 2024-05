Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations : Ousmane Sonko annonce des mesures cruciales 

XALIMANEWS-Le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations pour la saison des pluies 2024 a abouti à une série de mesures essentielles annoncées par le Premier Ministre, Ousmane Sonko, le 16 mai 2024 à Diamniadio.

En ce qui concerne les actions préventives, il a été convenu de réaliser un recensement complet du matériel disponible et de finaliser la cartographie des zones à risque d’inondation d’ici la fin juin 2024. Des travaux d’urgence seront entrepris dans les zones critiques, accompagnés de la mise à jour des moyens disponibles en cas d’inondations majeures. Un dispositif de pompage efficace sera installé et le nettoyage des canaux sera achevé avant la fin de novembre 2024. Les opérations pré-hivernage seront terminées d’ici juin 2024.

En ce qui concerne la communication et la sensibilisation, un système de communication sera mis en place pour diffuser des informations pertinentes et assurer une alerte précoce. De plus, une journée nationale de lancement de la campagne de prévention et de lutte contre les inondations sera organisée.

Sur le plan financier, des mesures seront prises pour résoudre les problèmes de paiement en retard et accélérer la conclusion des contrats pour les opérations pré-hivernage. Pendant la saison des pluies, une collecte régulière des déchets ménagers et une désinfection continue des zones inondées seront assurées.

Enfin, une évaluation complète du dispositif de prévention et de gestion des inondations sera réalisée à la fin de la saison des pluies afin de proposer une approche nouvelle, plus efficace et durable.

Ces mesures visent à renforcer la préparation et la réponse aux inondations, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être des citoyens.