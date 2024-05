Conseil interministériel sur les préparatifs de la Tabaski : les points clés de l’intervention d’Ousmane Sonko

XALIMANEWS-Lors de la clôture du Conseil interministériel sur les préparatifs de la fête de Tabaski à Diamniadio, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a déclaré que le gouvernement s’engagera à élever la chaîne de valeur de l’élevage au niveau correspondant à son importance dans les revenus de nombreux citoyens et pour répondre aux besoins nationaux.

Il a noté la participation de plusieurs membres du gouvernement, d’éleveurs, d’opérateurs économiques et de partenaires financiers à cette rencontre.

Ousmane Sonko a souligné que la pratique consistant à énoncer des mesures ponctuelles pour répondre à la forte demande des citoyens lors de cet événement, comme cela a été fait lors du Conseil interministériel de l’année précédente, n’est pas en accord avec la doctrine de souveraineté alimentaire énoncée dans le programme gouvernemental. Il a affirmé que le gouvernement s’efforcera de hisser la chaîne de valeur de l’élevage pour répondre aux besoins de la population et promouvoir l’autosuffisance alimentaire.

Le Premier ministre a également abordé la question de la hausse des prix des produits d’origine animale, citant les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qui montrent une augmentation significative des prix de la viande de mouton et de bœuf entre 2014 et 2023.

« Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 à 4338 francs, soit une hausse de 1556 FCFA en valeur absolue et 56% en valeur relative, le prix du kilogramme de viande de bœuf est lui passé de 2319 à 3780, soit une hausse de 1461 FCFA en valeur absolue et 63% en valeur relative’’, a-t-il expliqué.

Cette situation, selon lui, est socialement et économiquement insoutenable et interpelle tous les acteurs.

Il a souligné que la fête de Tabaski est également une période de forte consommation d’aliments pour animaux et de produits maraîchers, notamment l’oignon et la pomme de terre.