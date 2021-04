XALIMANEWS : Depuis ce matin, se tient au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) le conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes, sous la présidence du chef de l’Etat. A sa prise de parole, ce dernier a pris la défense de la Délégation Générale à l’entreprenariat rapide, critiquée ces derniers temps. « En deux ans et demi elle a financé énormément de projets jeunes, et nous allons renforcer les moyens et territorialiser le financement pour que ce soit dans chaque commune, chaque département, au niveau national », a dit Macky Sall.

