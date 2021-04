En réponse aux récents événements qui avaient bouleversé notre pays, le président Macky Sall disait, après neuf années passées à la tête du pays, avoir enfin compris les véritables préoccupations du peuple, surtout des jeunes. Nous osons espérer, pour l’intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais, que vous avez bien compris. En effet, croire comprendre alors que vous n’avez pas compris serait encore un désastre, raison pour laquelle nous vous accordons le bénéfice du doute. Mais il ne suffit pas seulement de comprendre. Ce qu’il faut c’est revoir en profondeur les politiques de jeunesse. Celle-ci doit bénéficier d’une éducation et d’une formation de qualité adaptées à nos offres d’emplois. L’industrialisation doit être développée pour résorber le fort taux de chômage. Pour ce faire , les structures telles que la DER/FJ, l’ADEPME, l’ANPEJ, les 3FPT…doivent subir une restructuration en profondeur pour améliorer leur efficacité et leur efficience. Une Banque nationale des Jeunes doit être mise en place pour faciliter l’accès au financement pour une meilleure prise en charge des projets des jeunes. Nous jeunes du Grand Parti, c’est ce genre de solutions que nous préconisons dans ce contexte plein d’incertitudes sur le présent et l’avenir des jeunes de ce pays qui risquent leur vie en empruntant des pirogues de fortune pour rallier l’Europe.. Mais , Monsieur le président, vous avez encore réfréné nos ardeurs. En effet, les prémices de ce conseil présidentiel où le folklore est mis en selle n’augurent pas de perspectives heureuses pour nous jeunes. C’est la raison pour laquelle, nous jeunes du Grand Parti, dénonçons avec la plus grande énergie votre manque de considération notoire et votre farce de Conseil présidentiel. Le favoritisme, la gabégie, le népotisme seront encore, hélas, au rendez-vous pour répartir ces ressources auxquelles nous avons tous droit. Nous disons non à cette mobilisation de 500 jeunes logés et nourris aux frais du contribuable pour amuser la galerie , à l’occasion de ce conseil aux allures de mega meeting. Ça suffit, Président ! La jeunesse n’a pas besoin d’être entretenue dans la pauvreté et la précarité mais est plutôt soucieuse d’une véritable politique de jeunesse à même de la sortir du chômage endémique. Malgré tout, elle garde toujours confiance en l’avenir mais a perdu à jamais l’espoir qu’elle avait placé en vous ! Alors, Président, vous savez ce qui vous reste à faire !

