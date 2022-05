A cela, l’alliance Des Mouvements Pour la Force et l’ Intensité du Travail, propose au gouvernement du Sénégal un programme qui consistera à organiser dans chaque village ou groupe de villages un champ collectif de production de céréales pour alimenter un grenier sécuritaire et préventif placé sous la responsabilité du chef de village. » Les moyens pour financer un tel programme existe. Il suffit d’effectuer un prélèvement sur les 70 milliards du Budget dégagé pour le la campagne agricole 2022-2023, sur le fond de la DER/FJ ou sur les 150 milliards annuels du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Les jeunes seront chargés de la conduite de la production et seront rémunérés. L’objectif serait de constituer un Stock de 2 à 3 millions de tonnes de céréales dans les différentes spéculations, mil, riz, maîs, Sorgho, fonio à travers une répartition géographique tenant compte des spécificités culturales des différentes zones », Suggère M. Sanoussi Diakité.

‘ Qu’est-ce que donc le gouvernement attend pour agir vite dès lors que l’hivernage s’est déjà installé ! Jusqu’ici, il n’a pas annoncé aucune mesure alternative pour faire face à cette crise, encore moins engagé des actions concrètes » poursuit M. Diakité. Avant d’interpeller l’Etat d’être plus responsable et de ne pas attendre que la famine s’installe et trouver par là le prétexte d’un appel au secours d’une Hypothétique et conditionnée une aide internationale ».

» L’ Afrique de l’Ouest en Subira les effets de plein fouet et les analystes les plus optimistes sont entrain de prévenir sur la crise qui se profile à l’horizon 2024. En clair, le Sénégal pourrait ne pas pouvoir importer les 987.000 tonnes de riz dont il a besoin en moyenne par an, ni les 600 à 700.000 tonnes de blé qu’il consomme chaque année » se désole M. Sanoussi Diakité, président de l’alliance des Mouvements pour la force et l’intensité du travail.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy