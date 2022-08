Le port minéralier de Bargny-Sendou est un projet initié par l’Etat du Sénégal, pour prendre en charge les volumes d’importations et d’exportations de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers. Le projet a pour but de désengorger la capitale et de mettre à la disposition des usagers, une infrastructure moderne dont la performance facilitera la réception de gros navires et la réduction considérable des coûts d’embarquement et de débarquement des produits. Il aura une capacité initiale de 20 millions de tonnes et traitera 15 millions de tonnes de marchandises au cours de sa première année d’activité.

