« Le président de la République l’a suffisamment interprété pour nous à travers une centaine de vidéos. La Constitution est très claire et il doit l’appliquer. Il n’y a aucun juriste, ni chinois, ni français, ni thaïlandais, ni japonais qui pourrait donner une autre explication que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. La chose est très claire. Ce qu’on attend de Macky Sall, c’est qu’il respecte la Constitution, sa parole et surtout qu’il organise des élections libres et transparentes », a fustigé l’ancienne ministre de la Justice.

XALIMANEWS: Pour valider un éventuel troisième mandat, le président de la République aurait consulté et enrôlé un professeur de droit public, Guillaume Drago. Ce dernier aurait validé sa candidature sur la base d’arguments de droit. L’ancienne Première ministre Aminata Touré a réagi. Selon elle, la Constitution est claire, Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat. « C’est avec étonnement que j’ai lu dans la presse que Président Macky Sall aurait consulté un juriste français sur le troisième mandat. J’ai un double étonnement : comment un chef de l’Etat d’un pays souverain peut aller chercher des avis de juristes français. Le Sénégal et la France sont deux pays indépendants. Même si la France a eu à coloniser le Sénégal. Je déplore vivement cette attitude irresponsable de Macky Sall », a déploré Aminata Touré sur les ondes de la RFM. Dans ce contexte, dit-elle, il est « difficile de se faire respecter au niveau international. D’ailleurs, le professeur Ismaila Madior Fall, professeur de droit constitutionnel émérite, devrait en tirer une leçon ». Selon l’ancienne Première ministre, on est plus à une étape d’interprétation de la Constitution.

