Nos forces de défense et de sécurité savent fort bien que les menaces et les troubles auxquelles elles se préparent à faire face ne sont pas encore arrivées : disons-le clairement, notre pays va vers des lendemains troubles, et la faute en est imputable à notre classe politique, de part et d’autres.

