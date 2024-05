Contestation de l’imamat : l’imam de la mosquée de la Cité Marine de Derklé fait condamner deux fidèles

XALIMANEWS-Une affaire inhabituelle a été entendue hier au Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Elle impliquait des fidèles en conflit avec l’Imam de la Mosquée de la Cité Marine de Derkelé, poursuivis pour divers délits.

Suite à leur jugement, les prévenus, Mame El Malick Ba et Ahmed Tidiane Ndiaye, ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de 3 mois de prison avec sursis, en plus d’une amende pour réparation du préjudice.

Le désaccord a débuté avec la nomination d’Abdoulaye Guèye comme Imam de la mosquée, contestée par les prévenus. Le jour de l’incident, lors de la prière de l’aube, ces derniers ont interrompu l’Imam Guèye, entraînant une altercation violente rapportée par le quotidien L’Observateur.

Les accusés ont été arrêtés et mis en détention le 13 mai, après qu’Imam Guèye ait déposé plainte pour coups et blessures.

Devant la barre le 22 mai, les prévenus ont reconnu avoir renvoyé l’Imam mais ont nié les accusations de violences, arguant que Guèye n’était pas légitime pour diriger les prières en raison de son origine et de ses compétences religieuses présumées.