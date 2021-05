Oui, il a eu du gaspillage des ressources publiques !! Et le plus dommage, quand des citoyens se sont organisés « pour combattre cette usure et exiger la transparence dans les revenus générés par cette autoroute » depuis 2018 pour denoncer ce contrat leonin, Ousmane Sonko, « député du peuple » et chantre de la dénonciation, était aux abonnés absents. Pas une intervention memorable, ni du haut du perchoir de l’hémicycle, ni dans une déclaration publique, encore moins dans son programme de campagne lors de la présidentiellex ne sera consacrée à cette question.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy