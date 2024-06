Contrats spéciaux et nominations contestées…: 1 milliard 76 millions F CFA, c’est la masse salariale du COUD

XALIMANEWS-Le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) se retrouve face à une situation complexe. Selon SourceA, lors du mois d’Avril 2024, le Trésor public a versé une somme de 1 076 999 268 F Cfa pour payer les salaires des employés du Coud, montant jugé excessif.

Certains pointent du doigt un nombre important de nouvelles embauches et une structure organisationnelle inhabituelle, avec la création de départements dirigés par des chefs ayant le titre de directeur, accompagnés de chefs de service.

De plus, l’excès de contrôleurs dans les restaurants universitaires est également critiqué, avec un nombre croissant de contrôleurs dans les restaurants de taille moyenne et encore plus dans les plus grands établissements tels que Central, Argentin ou Self.

Par exemple, un certain O. Diop a été embauché en tant qu’expert en Sécurité avec un salaire mensuel de 800 000 F Cfa et un contrat spécial s’étalant du 05 Mars 2024 au 31 Décembre 2025.

En outre, des représentants syndicaux comme A.F. ont été nommés conseillers du directeur général du Coud, suscitant des critiques supplémentaires, notamment en ce qui concerne les contrats spéciaux.