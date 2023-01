De son côté, le maire de Ziguinchor annonce que ce rassemblement vise trois objectifs. Poursuivant son propos, il a indiqué que le premier est de dire non à la « mauvaise gestion des deniers publics » qui selon lui, est à l’origine des difficultés que rencontrent les sénégalais notamment les acteurs des secteurs primaire et secondaire. Ensuite, « non à la régression de la démocratie sénégalaise » du fait de « l’instrumentalisation de la justice par Macky Sall » à travers les procureurs, les juges d’instruction, la Cour suprême. Sous ce rapport, le maire de Ziguinchor n’a pas manqué de s’interroger sur le silence du président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), suite aux propos des ministres sur ses collègues magistrats de la Cour des comptes et de l’Ofnac. « Le plus grand adversaire des politiques, journalistes, activistes et influenceurs sénégalais reste la justice. Ni Benno ni l’Apr ne sont nos adversaires », a-t-il fait remarquer avant d’ajouter au sujet du troisième objectif du rassemblement de vendredi prochain que c’est pour dire « Non à la vie chère ».

