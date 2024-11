Contribution: Mon indignation face au manque de respect envers la Kaaba et les symboles sacrés de l’Islam (Par Alioune Séne)

Je tiens à exprimer mon plus profond désaveu et mon indignation face aux vidéos récemment circulées, montrant des femmes et des hommes dansant tout en faisant défiler des images sacrées de la Kaaba. Ce genre de spectacle est non seulement irrespectueux, mais il est aussi une atteinte directe à la sacralité de l’Islam et à la vénération que chaque musulman porte à ces symboles religieux. La Kaaba, ce lieu saint de la Mecque, est un pilier fondamental de notre foi, un endroit vers lequel nous nous tournons dans nos prières et que nous respectons profondément.

Mohammed Ben Salmane je vous trouve vil et abject pour le prince d’Arabie Saoudite que vous êtes !

Utiliser des images sacrées dans un contexte de divertissement, de danse ou de fête est une atteinte insupportable à ce qui devrait être honoré avec le plus grand respect. Ce genre d’acte ne peut être toléré, car il va à l’encontre des principes fondamentaux de notre religion. Cela constitue un affront aux valeurs spirituelles et morales que l’Islam défend. La sacralité de la Kaaba ne doit en aucun cas être réduite à un simple élément de spectacle ou de divertissement.

Je suis particulièrement préoccupé par le fait que cet acte puisse être perçu comme une normalisation du manque de respect envers nos symboles religieux, et par la manière dont cela pourrait influencer les générations futures. La préservation du respect envers nos traditions et nos croyances est essentielle pour maintenir l’intégrité de notre foi.

Nous devons rester fermes dans notre engagement à protéger ce qui est sacré pour nous, et condamner fermement toute forme de dégradation ou de banalisation de la Kaaba et des autres symboles de l’Islam. Il est crucial que nous rappelions à chacun que la vénération de ces lieux saints doit primer sur tout autre intérêt, et qu’aucune action ne doit venir entacher leur dignité et leur respect.

DgLinelepenseur