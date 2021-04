XALIMANEWS- Lors de la journée de restitution des résultats des experts sur l’employabilité des jeunes, présidée hier par Mahmoud Saleh, la situation de Benno bokk yaakaar (Bby) de Mbour s’est invitée aux débats. Face à la presse, Sophie Gladima Siby n’y est pas allée par quatre chemins pour y mettre son grain de sel. «C’est une réaction à une léthargie que nous avons certes constatée, mais aussi aux évènements qui se sont passés en mars. On s’est demandé, au-delà de la léthargie, ce que les jeunes de Mbour attendent de nous. Tout le monde s’est levé pour s’indigner, mais nous ne pouvons pas croiser les bras», a dit le ministre du Pétrole et des énergies. Elle s’est, sans le nommer, adressée à Me Oumar Youm. «Si nous avons un coordonnateur ici, dans le département, et que nous voyons qu’il n’a pas réagi, nous qui sommes là depuis novembre, en tant que ministre, notre devoir c’est de faire une motion de soutien au président de la République. Nous n’allons pas organiser un meeting parce que cet argent peut servir à autre chose», a-t-elle ajouté. Mme Siby n’a pas manqué d’égratigner Me Youm qu’elle accuse d’être le «res­pon­­sable» de cette «léthargie». «Tu es coordonnateur, tu n’es plus ministre et tu dis qu’il n’y a plus d’activités. A partir de ce moment, nous devons prendre nos responsabilités», a dit l’Apériste de Joal. Avec ces réactions, Bby de Mbour risque d’éclater. En effet, samedi dernier, Me Oumar Youm a reçu le parti Rewmi, tandis que le camp de Sophie Siby compte organiser une motion de soutien au Président Macky Sall dimanche prochain. En tout cas, le président du Conseil départemental, Saliou Samb a, quant à lui, tenu à rappeler ceci : «Ici, on parle de la grande majorité, nous ne parlons pas de l’Apr. Même quand il était coordonnateur de l’Apr, c’est parce que les responsables l’ont voulu par rapport au rang qu’il occupait. Nous sommes là en collaboration avec Mme le ministre Sophie Siby, unis pour le bien de Mbour et du Président Macky Sall. Dimanche, nous allons organiser une Assemblée générale pour une motion de soutien au président de la République. Personne ne va nous divertir.»

