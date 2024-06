Contrôle de la baisse des prix: 1000 volontaires et des forces de l’ordre déployés sur le terrain

XALIMANEWS: Les mesures proposées visant à stabiliser et réguler les prix de certains produits à travers tout le territoire vont être effectives à partir du lundi 24 juin 2024.

Mais pour assurer l’application de ces nouveaux tarifs, le gouvernement a décidé de mettre en place un impressionnant dispositif.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Dr Serigne Guèye Diop, a annoncé que pas moins de 1000 volontaires et des Forces de l’ordre seront déployés sur le terrain pour assurer le contrôle des prix.

Le Ministre l’a fait savoir, ce samedi, dans le journal de 20h de la RTS.

L’ancien maire de Sandiara a rappelé que ces décisions interviennent dans le cadre d’une volonté gouvernementale forte de garantir un environnement économique plus stable et prévisible pour les consommateurs et les acteurs économiques.

Le ministre du Commerce a, enfin, souligné qu’une série de dispositions, incluant l’obligation de publicité et d’affichage des prix dans toutes les boutiques sera mise en œuvre.

avec Sud Quotidien