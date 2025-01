Controverse au Pastef : Fadilou Keita critique la centralisation autour de Sonko, Ansou Sambou « contre-attaque »

XALIMANEWS-La crise au sein du parti Pastef s’est intensifiée ces dernières heures, en raison de la controverse entourant la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Cet événement a mis en lumière des tensions profondes au sein du parti.

Des divergences se sont manifestées de manière publique à travers des échanges houleux sur les réseaux sociaux entre des membres influents du Pastef. Ces confrontations témoignent d’une division grandissante au sein de la formation politique.

Fadilou Keïta, membre actif du Pastef, a exprimé des préoccupations sur l’avenir du parti. Il a insisté sur l’importance de ne pas réduire le « PROJET » collectif à la seule personne d’Ousmane Sonko. Selon lui : « Au-delà de nos erreurs, ce qui s’est passé hier me semble extrêmement grave pour la viabilité du « PROJET » pour lequel nous nous battons. Ce « PROJET » ne peut pas se résumer à la seule personne d’Ousmane Sonko même s’il en est le porte-étendard. Nous nous sommes tous battus avec la même dignité, la même ferveur et avec une implication parfaite. Nos places au sein de Pastef-Les Patriotes ne nous sont pas offertes et ceux qui sont dans certaines instances du parti le savent… », a-t-il écrit en tant que directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Ces déclarations ont rapidement suscité une réponse véhémente de la part d’Ansou Sambou, qui a reproché à Keita un manque de loyauté et une forme d’ingratitude envers le leader du parti. Ansou Sambou a rappelé que Keita avait rejoint le Pastef en 2019 et que les responsabilités qu’il occupe lui avaient été attribuées par Sonko. Il a affirmé : « Quand tu zappes Sonko en affirmant que tu n’es pas dans le suivisme, tu veux laisser entendre que tu n’a rien à envier à celui qui t’a fait connaître dans Pastef en te donnant un poste dans le parti et aujourd’hui dans le pouvoir. »

SAMBOU a également souligné que de nombreux membres, y compris d’anciens opposants, avaient été intégrés dans les instances dirigeantes du parti grâce aux décisions prises par Sonko.