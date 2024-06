Controverse autour du financement des travaux VRD de la DGPU : Quand l’État Emprunte pour le compte des entrepreneurs

XALIMANEWS-Les travaux de Voiries, Réseaux et Divers (VRD) sous la responsabilité de la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) sont au cœur d’une controverse majeure impliquant un montage financier complexe. Le groupement ECOTRA-TAUBER, attributaire d’un marché clé en main après un appel d’offres, s’était engagé à boucler un financement colossal de 140,325 milliards de FCFA dans un délai serré de 3 mois.

Cependant, selon les informations recueillies par le quotidien Libération, la réalité a pris une tournure inattendue. Conformément aux clauses du contrat, il était prévu que le groupement trouve lui-même les fonds nécessaires. Au lieu de cela, informe le journal, c’est l’État qui a contracté des emprunts au nom du groupement : 30 milliards auprès de la BOAD, 15 milliards via la BID/Cedeao, et 66 milliards grâce à la Société Générale. Cette volte-face a non seulement ébranlé les fondements du montage financier initialement prévu, mais a également entraîné des retards significatifs dans l’exécution des travaux, violant ainsi les termes du contrat initial.

Cette situation a conduit l’Inspection Générale d’État à prendre des mesures décisives. Actionnée par ces développements, elle mène actuellement une enquête approfondie pour élucider les tenants et aboutissants de ce micmac financier et évaluer les responsabilités de chacune des parties impliquées.