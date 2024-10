Convocation de Bougane: La Coalition « Sàmm sa Kàddu » dénonce une tentative de déstabilisation…de leur coalition

XALIMANEWS: Le président du Gueum Sa Bopp Bougane Gueye Dany est attendu ce mercredi 2 octobre dans les locaux des services de la cybercriminalité selon les informations de Xalima.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Coalition « Sàmm sa Kàddu » dénonce une tentative de liquidation d’un adversaire politique.

Selon Barthélemy Dias et Cie, en convoquant un candidat de la liste Sàmm sa Kàddu aux élections législatives à venir, nous considérons que c’est toute une coalition qui cherche à être déstabilisée et divertie.

Et de poursuivre: » la coalition Sàmm sa Kàddu prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les menaces que le régime de Ousmane Sonko/Diomaye fait peser sur la démocratie et les libertés individuelles et collectives ».

Ainsi, la coalition Sàmm sa Kàddu a mis » en garde le régime actuel sur sa volonté cynique d’utiliser les prérogatives régaliennes de l’État du Sénégal pour museler ses adversaires politiques ».

La convocation du Président Bougane Gueye Dany à la cybercriminalité, à la veille des élections législatives est une provocation et une insulte à la démocratie.

