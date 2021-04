Macron : C’est en Afrique que se joue l’avenir du monde´

Ce serait une lapalissade de dire que l’Afrique constitue un immense chantier. Les potentialités sur le continent sont énormes. Elles sont d’ordres humains, minières, agricoles .Hélas le continent est à la traine. Les causes nous le savons tous : mal gouvernance, Guerres tribales, coups d’états, manque criard de formation et d infrasctures. Pour pallier à tous ces facteurs qui gangrènent le bon développement du continent il faudra nécessairement un investissement massif

C’est cet état de fait qu’ a compris le gouvernent espagnol d´ ou la visite du président du gouvernement en Afrique plus précisément en Angola et au Sénégal .Ces deux visites font suite au lancement du programme focus Afrique 2023 lancé par le gouvernent espagnol le 29 mars dernier .Cet programme dont avaient pris part le président du Ghana et maitre aissata tall sall ministre des affaires étrangères du Sénégal a pour objectif de faire comprendre à la société espagnole en général et en particulier les investisseurs et hommes d’affaires espagnoles que l’Afrique est un choix privilégié et prioritaire en matière de coopération. En marge de la présentation du lancement du programme deux tables rondes avaient été organisées. L’une porte sur l’autonomisation des femmes en Afrique et l’autre sur les opportunités d’investissement sur le continent. Tout cela prouve encore une fois la volonté du gouvernement espagnol de faire de l’Afrique un partenaire stratégique

POURQUOI le choix a été porte sur le Sénégal ?

LES ILES CANARIES sont plus proches de Dakar que de Madrid la capitale espagnole par voie aerienne.Cette proximité n ´est par fortuite .Nous avons tous en mémoire ces pirogues de fortune dénommées ici cayucos qui transportent des jeunes africains qui au péril de leur vie tentent tant bien que mal de gagner l’Europe pour espérer avoir un avenir meilleur car ayant perdu tout espoir dans leur continent. La majeure partie de ces pirogues ont pour point de départ le Sénégal. La vérité est que l’Espagne est la porte d’entrée en Europe. Conscient de tous ces facteurs le gouvernement espagnol compte consolider ses relations avec ses alliées pour avoir sa part sur le marché africain et par la même occasion approfondir le débat sur la problématique de la migration. L’extrême droite espagnole passe son temps à jeter le discrédit sur pedro sanchez en lui reprochant d’être trop laxiste dans la gestion de l’immigration et il ne cesse de demander la rapatriation de tous les immigrés clandestins. Heureusement que la société espagnole n’est pas raciste et que les sénégalais réussissent bien leur intégration. La preuve le premier députe noir issu de l’immigration est un sénégalais d’origine. Et plus récemment le parti PODEMOS de la gauche vient d’enrôler notre compatriote Serigne Mbaye sur les listes pour les prochaines élections a la marie de Madrid Ce serait ainsi donc une occasion pour le gouvernement espagnol de lutter contre cette patate chaude qu’est l’immigration clandestine en investissant en Afrique pour retenir les jeunes.

Au nom de immigres sénégalais établis en Espagne nous vous déroulons le tapis rouge dans l’espoir que ces intentions seront traduites en actes très forts. La balle est désormais dans le camp de notre cher president Macky sall qui dans son dernier discours a l’occasion de la fête de l’indépendance annonçait déjà la couleur en débloquant des milliards pour l’emploi des jeunes englues dans un chômage chronique

OUMAR FALL NGALLA

