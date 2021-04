Dr Ba d’ajouter que dans le domaine social, la fondation du gouvernement turc assiste annuellement les familles défavorisées par des vivres de secours et des fournitures scolaires en période de ramadan, tabaski et ouverture des classes. « Pour cette mission, plus de 4.000 kits de vivres ont été distribués entre le fouta, le djolof, le sud du pays et à Dakar pour la préparation du jeûne. Rien que cette semaine, un montant d’environ 37 millions de francs cfa a été distribué à des familles , de même que des dons en chaussures, habits, jouets pour enfants et tout ceci pour aider les nécessiteux à mieux préparer le Ramadan ».

