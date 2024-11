Coopération: La Roumanie offre 34 bourses à des étudiants sénégalais et cap verdiens

XALIMANEWS-La Roumanie soutient l’éducation en Afrique dans le cadre d’une coopération économique, avec 34 bourses pour des étudiants sénégalais et cap verdiens

34: C’est le nombre de bourses que la Roumanie a offert à des étudiants sénégalais et cap verdiens pour l’année 2024-2025. Cela fait suite à la visite historique du Président roumain, M. Klaus Iohannis au Sénégal le 24 novembre 2023.

Cette initiative marque une étape significative dans le renforcement des relations diplomatiques et concrétise ainsi les accords de coopération signés avec le Sénégal dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. Les bourses couvrent une variété de disciplines, allant du management des entreprises pétrolières et gazières, de la biologie, de l’aménagement du territoire et des systèmes d’informations géographiques, des sciences technologiques, de la diplomatie, de la médecine et des sciences humaines, permettant ainsi aux étudiants sénégalais et cap-verdiens de bénéficier d’une formation de qualité dans des établissements d’enseignement supérieur reconnus en Roumanie. Pour Cheikh Bamba Ndao, Président de l’association sénégalo-roumaine pour la coopération et la solidarité (ASERCOS), la Roumanie et le Sénégal, unis par des valeurs communes, continuent d’explorer de nouvelles voies de collaboration dans divers domaines, y compris l’éducation, l’énergie, et le développement durable. « Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de partenariats internationaux visant à favoriser l’échange et l’enrichissement mutuel » conclut-il. Pour sa part, M. Nicolae Nastase, Ambassadeur de Roumanie au Sénégal, ce programme de bourses témoigne de notre engagement à renforcer les liens entre nos deux nations.