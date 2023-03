Avec un message et une volonté : changer la perception et le discours sur l’Afrique en parlant d’autre chose que de crises et d’instabilité. Il s’agit d’un voyage résolument tourné vers le futur, la technologie et la jeunesse. Pour cette tournée, la vice-présidente va passer par des pays qui ne sont pas confrontés au plus difficile des enjeux de sécurité, de pauvreté ou de gouvernance.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy