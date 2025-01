Coopération : L’assemblée nationale et l’Union européenne explorent les pistes

XALIMANEWS-Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu l’Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Monsieur Jean-Marc Pisani, accompagné d’une délégation. Les deux autorités ont exprimé leur volonté de renforcer leurs relations, notamment dans les défis liés aux visas et à l’immigration.

Prenant la parole, Monsieur Pisani a félicité le Président Ndiaye pour son élection et salué la résilience démocratique du Sénégal malgré les tensions de 2024.

Il a remis le rapport final de la Mission d’observation électorale de l’UE et rappelé les axes prioritaires de coopération, notamment l’éducation, la santé et le développement durable.

Pour sa part, le Président de l’assemblée nationale a remercié l’UE pour son soutien au processus démocratique et a présenté ses projets de modernisation de l’Assemblée nationale, incluant des réformes législatives, la digitalisation et la création d’une chaîne parlementaire.



Il a également exprimé des préoccupations sur les délais et refus fréquents de visas par les consulats européens, qui entravent les échanges académiques, professionnels et culturels.

Par ailleurs, il a appelé à une approche plus inclusive et pragmatique, favorisant une migration légale et ordonnée, tout en rejetant fermement l’immigration irrégulière.