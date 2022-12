« Plusieurs opérateurs du secteur privé américains dans le domaine spatial sont déjà présent sur le continent, il s’agit de : Zipline qui s’appuie sur les données spatiales pour étendre ses services de logistique aérienne à davantage de secteurs gouvernementaux au Rwanda, notamment les divisions de la santé, de l’agriculture, des finances, du commerce électronique et du tourisme, Planet Labs PBC investit dans toute l’Afrique avec une série de parties prenantes pour fournir quotidiennement des images satellite et des solutions géospatiales qui aident à répondre aux priorités en matière de durabilité, d’économie et de gestion des ressources, notamment en soutenant la prise de décision sur la protection contre les risques de sécheresse, la gestion des forêts et les énergies renouvelables », aboute le journaliste Albin Njilo. Ce dernier de poursuivre.

