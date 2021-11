Nous, climatologues, soulignons la nécessité d’actions immédiates, fortes, rapides, durables et à grande échelle pour limiter le réchauffement bien en deçà de +2°C et pour poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C », comme prévu dans l’accord de Paris. « Des milliers de scientifiques du monde entier ont travaillé pendant plusieurs années pour publier ce rapport basé sur des preuves. » Mais, à leurs yeux, « l’évaluation la plus complète et la plus robuste de la façon dont le climat a changé par le passé et peut changer dans le futur, en fonction des décisions et des mesures prises aujourd’hui » n’est pas exploité à la mesure de ce qu’elle annonce. « La COP26 est un moment historique pour le destin du climat », écrivent-ils encore, alors que le raout mondial consacré à la planète devait laisser un goût d’inachevé pour de nombreux observateurs.

