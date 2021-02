XALIMANEWS-La région de Kaffrine à réceptionné, lundi, 4.275 doses de vaccin dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Dr Serigne Amdy thiam médecin-chef de district représentant le médecin-chef de région fait savoir que les personnes âgées de 60 ans présentant une comobidité et le personnel de santé seront vaccinés en premier lieu. La région a également réceptionné des consommables médicaux, constitués essentiellement de seringues et de l’ensemble des équipements qui vont avec la vaccination. L’adjointe au gouverneur chargée du Développement a assuré que tout le monde sera vacciné. ’’Nous sommes dans une première phase de vaccination, les doses vont venir au fur et à mesure et tout monde sera vacciné’’, a soutenu Tiguida Wagué. Selon elle, ce premier lot de vaccins sera suivi dans trois semaines de 4275 autres doses qui vont servir de rappel. La région de Kaffrine a enregistré plus d’une centaine de cas de Covid-19 dont 7 décès depuis le début de la 2e vague.

