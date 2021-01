XALIMANEWS -L’Irlande compte plus de 2000 patients sous traitement contre le Covid-19. Selon la Rfi, la situation devient inquiétante compte tenu du nombre de soignants infectés qui s’élève à 6500 cas. « Les collègues tombent malades les uns après les autres, se mettent en arrêt. C’est pour ça que moi, j’ai été affectée dans un autre service que le mien. Cette semaine, je travaille sept soirs », nous dit une infirmière. Pour ce médecin, le problème n’est pas la place. « Ce n’est pas qu’il n’y a pas de lits, c’est qu’il n’y a plus assez de monde pour s’occuper des patients, alors qu’ils deviennent de plus en plus malades ! Il y a l’espace physique mais pas le personnel. »

